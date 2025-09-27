◇MLB レッドソックス4×-3デトロイト・タイガース(日本時間27日、フェンウェイ・パーク)レッドソックスの吉田正尚選手がタイガース戦にスタメン出場し、4打数3安打1打点の活躍。チームはサヨナラ勝利でポストシーズン進出を決めました。この日「4番・DH」としてスタメン出場した吉田選手は2回の第1打席をヒットで出塁すると、3点ビハインドの4回はノーアウト2塁のチャンスでセンター方向へのタイムリーを放ちました。先頭として打