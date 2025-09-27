お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が27日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。今大ハマりしている食べ物を明かした。レーズンパン、サバ缶、山椒など次々と食べ物にハマる後藤。今は「納豆」に夢中だという。「奥さんと子供が納豆食べてる。仕事から帰って来てたまたま食べたら“うまあ”って」とここ1、2週間で納豆ブームが再燃。「あんまり（タレは）かけないんですよね。ちょ