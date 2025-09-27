NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。西武は一挙11選手を入れ替えました。登録となったのは5選手。ドラフト1位の高卒ルーキー・齋藤大翔選手や3年目・古川雄大選手が初昇格となり、豆田泰志投手、デービス選手、佐藤太陽選手も昇格を勝ち取りました。18歳の齋藤選手は2軍公式戦の30試合に出場。打率.290と躍動を見せています。代わって抹消となったのは6選手。投手からは前日先発のマウンドにあがった篠原響投手と、ウィンゲンタ