クマ27日午前9時半ごろ、新潟県南魚沼市宮の三国川の河川敷で、釣りをしていた埼玉県行田市の70代の男性がクマに頭をかまれたり、右腕をひっかかれたりしてけがをした。医療機関に搬送されたが、南魚沼署によると、命に別条はないという。クマは体長約1メートル。男性を襲った後、川の下流方向に去ったといい、署や南魚沼市が警戒している。男性は兄と一緒に釣りをしていた。