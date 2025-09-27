「阪神−中日」（２７日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手が五回までの好投から一転、一挙４失点とした。五回までは２安打に抑え、無失点。ただ、六回に先頭の山本に先制のソロを被弾した。さらに、投手の高橋宏に右前打を浴びるなど、１死一、二塁から細川に３ランを食らった。２被弾で一挙４失点。３年連続の２桁勝利を目指す中、痛恨の失点となった。