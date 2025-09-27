日本ハム・万波中正外野手が２７日、今季初めて出場選手登録を抹消された。この日は、千葉・鎌ケ谷の球団施設で打撃練習などを行った。万波は今季ここまで１２７試合に出場して打率・２２９、リーグ３位の２０本塁打、５６打点の成績。２２日のロッテ戦から４試合連続でスタメンから外れ、２３日の楽天戦から３試合連続で出場がなかった。万波とともに加藤貴之投手も抹消。進藤勇也捕手が１軍に昇格した。