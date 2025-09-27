大阪・毎日放送は２７日、同局内で「秋の改編発表記者会見」を開き、同局制作の「ＴＯＫＩＯテラス」の放送終了について説明した。「ＴＯＫＩＯテラス」を巡っては今年６月、日本テレビが元ＴＯＫＩＯの国分太一に「過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あった」と報告。それを受け国分が「無期限活動休止」を発表し、同番組は放送を休止してきた。同局総合編成部長の八木航平氏は「番組出演者の国分太一氏が、６月に無