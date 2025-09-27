毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「株式投資ってどうなの？【前編】」です。株式投資ってどうなの？【前編】西山美紀（にしやま・みき）さんファイナンシャルプランナー。お金、生き方などをテーマに取材を重ね、日々にうるおいをもたらして