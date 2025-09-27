9月27日、阪神競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、西塚洸二騎乗の5番人気、ホワイトオーキッド（牝2・栗東・藤原英昭）が快勝した。1馬身差の2着にルージュプルーヴ（牝2・栗東・中内田充正）、3着にノリノリソックス（牝2・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは1:34.6（良）。1番人気で吉村誠之助騎乗、ポエティックデール（牝2・栗東・高野友和）は12着、2番人気で坂井瑠星騎乗、ルビドゥソレイユ（牝2・栗