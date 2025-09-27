オープンだけどタフな走りもできるスポーツカー市販化はされなかったものの、クルマ好きの記憶に強く残るコンセプトカーは少なくありません。そのなかでも2003年の東京モーターショーで大きな注目を集めたのが、スバルが出展した「B9スクランブラー」です。【画像】超カッコイイ！ スバル斬新「"2人乗り"オープンカー」です！（26枚）スバルらしさと未来的な挑戦が融合した1台として、今も語り草となっています。スバルのSUV