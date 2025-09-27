重賞で圧倒的人気を集めた有力の敗戦にＳＮＳでは悲鳴が上がっている。２７日に行われたハンデ重賞のシリウスＳ・Ｇ３（阪神競馬場・ダート２０００メートル）は、８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が優勝。単勝オッズ２・０倍で断然の１番人気に支持されたテーオーパスワード（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は掲示板を外す７着に敗れた。松山弘平騎手とコンビ