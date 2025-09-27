９月２７日の中山１１Ｒ・秋風Ｓ（芝１６００メートル）は１１番人気の伏兵ピースワンデュック（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父グレーターロンドン）が、３角で先手を奪う形で押し切り勝ち。騎乗した柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝は、左肩の負傷で長期離脱から復帰後のうれしい初勝利を飾り、自身が持つＪＲＡ騎手最年長勝利記録を５９歳１か月２９日に塗り替えた。大ベテランは「いろんなパターンを考えていたけど逃げる形にな