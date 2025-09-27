多くの注目作が放送された2025年夏クールドラマ。今クールも全ドラマをチェックしたアラフォー筆者が、これからの活躍がより楽しみになった“フレッシュ”な女優さん3人をご紹介します。※一部作品の、ネタバレを含みます。◆尾碕真花『明日はもっと、いい日になる』まず紹介したいのは『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）に出演していた尾碕真花。児童相談所を舞台とした本作で、二人の息子をネグレクトするシングル