２６日、「大国を潤す雄大な河−新時代における長江管理の成果・知見と世界的意義」を発表する傅華氏。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢9月27日】中国湖北省武漢市で26日、「大河文明−グローバルな水の安全と質の高い発展」をテーマとする大河フォーラムが開幕した。国際機関や世界の河川流域管理に関わる専門家、世界水博物館ネットワークの代表など20余りの国と地域から40人以上、国内の有名大学と研究機関から代表