【新華社定西9月27日】中国甘粛省定西市隴西（ろうせい）県で27日午前5時49分（日本時間同6時49分）に起きたマグニチュード（M）5.6の地震を受け、国務院抗震救災指揮部弁公室と応急管理部は国家地震緊急対応レベルの4級（4段階の一番下）を発動した。震源地には複数の救援隊が相次いで到着しており、被災状況の調査が進められている。（記者/馬莎）