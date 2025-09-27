俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の栃木ことば指導が決まり、反響が寄せられている。【写真】朝ドラ『風、薫る』“栃木ことば指導”決定を報告した俳優・小山まりあ栃木ことば指導は、栃木出身で、朝劇明大前主宰の小山まりあ（37）に決まった。小山は25日、自身のXに「ご報告」を投稿。「2026年度前期 連続テレビ小説『風、薫る』【栃木ことば指導】を務めさせていただき