俳優の戸田恵梨香（37）が、27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』（光文社）11月号の表紙に登場。さわやかなショートカットヘアを披露している。【写真】細木数子を鮮烈に体現する戸田恵梨香柔らかさや透明感いっぱいのイメージでありつつ、知性や底知れぬ強さを感じさせる戸田。今回、5年ぶりの表紙となる。年齢を重ねるごとに洗練され、GUCCIのグローバル・アンバサダーとなった戸田に、その魅力を聞いた。11月号 増刊Sp