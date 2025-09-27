毎日のブラ選び、快適さと美しいシルエットを両立するのは意外と難しいですよね。そんなお悩みを解決してくれるのが、9月1日(月)より発売された「快適ゆる楽チューブブラ」（968円・税込）。ノンワイヤーで締め付け感が少なく、ストレスフリーな着け心地が魅力。さらに脇肉や背中のお肉をやさしく整えて、すっきりシルエットを演出してくれる注目の新作です♪ ムレにくく快適！エアースルーパッド