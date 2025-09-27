TBS若林有子アナウンサー（29）が27日、レギュラーを務める同局系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）を卒業した。番組のエンディングで、MCの佐藤栞里が「私たちにとっては残念なお知らせがあるんですけども、今日の放送をもって『ブランチ』から若ちゃんが卒業することになりました」と報告。オリエンタルラジオ藤森慎吾から「若ちゃんいままでありがとうございました」と花束を手渡されると、「うれしい。ありがとうございま