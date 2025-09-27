女優蒔田彩珠（23）が27日、東京・新宿バルト9で、短編映画「サラバ、さらんへ、サラバ」（洪先恵監督）の公開記念舞台あいさつに、共演の碧木愛莉と登壇した。2年前に撮影された作品で、主に映画祭に向けて作られたが、劇場での単独上映となった。蒔田は「撮影当時は日本での公開が決まっていなかったので、日本で公開が決まって、よりたくさんの方に見ていただけるのはすごくうれしいです」とあいさつした。女子高生カップルが描