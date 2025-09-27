EXILE ATSUSHI¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦RYO¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤Ê¤¤²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ °ìÊý¡¢À¸Á°¤«¤é¸½ºß¤Ç¤â°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë·Ý¿Í¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Æ¥£º´ÃÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥Ñ¥Ö¤äSNS¾å¤Ç¤â²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤·Ý¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Î¥â¥é¥ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢º´ÃÝ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Îµ°À×