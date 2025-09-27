＜日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP3日目◇27日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞シニアプロ日本一決定戦の第3ラウンドが終了した。サマヌーン・スリロット（タイ）とI・J・ジャン（韓国）がトータル11アンダー・首位タイで最終日に臨む。【写真】絶対に上手くなる岩本高志が教える鉄板ドリル先週の「日本シニアオープン」を制したスリロットは、ツアー史上4