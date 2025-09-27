「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第３日」（２７日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）河本力（２５）＝大和証券＝がばたつきもありつつ４バーディー、１ボギーの６８にスコアをまとめ、通算１４アンダー、首位と４打差の４位で３日目を終えた。５番パー４では「風がよかった」とドライバーでワンオンを狙ったが、着弾点はグリーン左のアゴの高いバンカー。そこからの２打目がグリーンを飛び越え、深いラフに入るなど、ボギーと