日本ハムの万波中正外野手（25）が27日、今季初めて出場登録を抹消された。加藤貴之投手（33）も抹消され、2023年ドラフト2位の進藤勇也捕手（23）が出場選手登録された。シーズン残り4試合、優勝マジック「1」の首位・ソフトバンクを追う中でチームに激震が走った。万波は9月21日のロッテ戦（エスコンF）に「1番・中堅」でスタメン出場も3打数無安打2三振に終わり、翌22日にはスタメン落ちし代打で出場。その後は前日26日ま