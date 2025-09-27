新潟県上越市の集合住宅の駐車場で、駐車中の車のドアを窃盗目的で開けようとした疑いで、解体作業員の男が逮捕されました。窃盗未遂(車上ねらい)の疑いで逮捕されたのは、上越市今池に住む解体作業員の男(45)です。男は9月上旬夜、上越市内の集合住宅の駐車場で、金品を盗もむ目的で駐車中の車のドアを開けようとした疑いが持たれています。車のドアはロックされていて開けられず、開けようとしていたところを被害者が目撃し、「