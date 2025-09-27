式典で記念撮影する鹿児島県南九州市の塗木弘幸市長（右）と戦艦ミズーリ保存協会のマイク・カー会長＝27日午前、南九州市の知覧特攻平和会館太平洋戦争時の特攻隊員の遺書や遺品を展示する知覧特攻平和会館（鹿児島県南九州市）で27日、戦艦ミズーリ記念館（米ハワイ州）との姉妹館提携5周年を記念する式典が開かれた。両館の代表が「記憶を継承し、平和への思いを次世代に伝えていく」と訴え、不戦の誓いを新たにした。式典