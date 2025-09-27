「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、“濱の狂犬”の異名を持つ元アウトサイダーで俳優の黒石高大が、同じく元アウトサイダーの関谷勇次郎と対戦し、判定１−４で敗れた。１年半ぶりの登場となった黒石は黒光りする肉体を誇示しながら、蹴りを中心に組み立てていき、関谷はカウンター気味に対応。延長に突