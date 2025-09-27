お笑いコンビ「アキナ」山名文和（45）と、吉本新喜劇の宇都宮まき（43）夫妻が27日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。宇都宮が、自宅をめぐる将来の不安について明かした。この日の番組では、近年投資をする人が増えているという話題を特集。ここから資産の話となる。宇都宮は、「家を建てたのですが、土地が買えなくて土地代を毎月払っています。35年後に更地にして返さないといけないので