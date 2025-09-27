女子プロレス「スターダム」のワールド＆新日本プロレスのＳＴＲＯＮＧ女子２冠選手権（２７日、東京・後楽園ホール）は、ワールド王者の上谷沙弥（２８）が、ＳＴＲＯＮＧ女子王者・ＡＺＭ（２２）を下し、２冠王に輝いた。試合後２本のベルトと２本のトロフィーを受け取った上谷は涙を流すＡＺＭを見つめると複雑な表情を浮かべ「ベルトってすげえ重てえな…」と声を震わせていた。２人はかつてクイーンズ・クエスト（ＱＱ