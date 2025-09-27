結婚後、妻のさくらは、家事をしようとしない夫の湊にイライラする日々。一方、湊は、自分の行動すべてを妻に否定されていると感じ、不満を募らせていき…■何もかも面倒な夫別の日。お風呂に入る前にトイレに入った湊。ちょうどトイレットペーパーを使い切り…そのまま風呂へ。すると…湊はシャンプーを取り換えず、水を入れてかさ増し。すぐに、さくらにバレてまた怒られるのでした。■「気をつける」はただの口癖！また別の日。