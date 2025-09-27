JR四国によりますと9月27日午後、土讃線の一部の区間で落石警報装置が作動したため、運転を見合わせています。JR四国によりますと、9月27日午後2時55分ごろ、土讃線の土佐岩原駅（大豊町）と豊永駅（大豊町）の間で、落石警報装置が作動したため、職員を派遣し線路の点検をおこなっています。落石による列車の被害はないということです。この影響で、阿波池田駅から土佐山田駅の間で列車の運転を見合わせ、特急列車４便が運休とな