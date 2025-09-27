歌手の和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。婚約指輪にまつわる驚きのエピソードを明かす場面があった。和田は「最初の結婚の時もねえ」と前置きした上で、宝石店から電話がかかってきたと回顧。「奥さまですか。指輪のサイズを、ちょっとご主人が勘違いされているみたいなので、奥さまとちょっとお話できると…。プライバシーのことなので」と