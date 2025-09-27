◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月27日甲子園）終盤のペナントレースは個人タイトル争いも白熱。奪三振王争いで試合前時点で村上が136奪三振、2位・高橋宏に5差をつけており、阪神打線としては仲間の援護のためにも三振はできるだけ抑えたい試合だった。だが、森下が第1、2打席と連続三振。2回には木浪と坂本の連続三振で1差となり、5回1死一塁から佐藤輝の空振り三振で、高橋宏が村上に並んだ。来月2日の最終戦で登板