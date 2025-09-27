お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が27日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。フジテレビ「森田一義アワー 笑っていいとも！」の出演秘話を語った。伊達政宗につながる家系の伊達は「ご先祖様はスゴイ人！っていうコーナーがあって。僕出ましたけどね。世に出る前ですよ。芸人はやってたけど、ライブに月2回出るぐらいのレベルの時」と告白。「直系