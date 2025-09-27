東京六大学野球リーグは27日、神宮球場で第3週の1回戦2試合が行われ、立大と明大が先勝した。立大は先発小畠らの好投で4連覇を目指す早大に1―0で勝った。明大は七回に代打瀬が勝ち越し本塁打を放ち、4―1で慶大を下した。