ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さん（55）が27日、神奈川県・秦野市で行われた『第78回秦野たばこ祭』に出席。脳腫瘍と診断されたことを発表して以来、初の公の場となりました。真矢さんは午後4時ごろ、車椅子に乗って会場へ。ファンと集合写真を撮影し、笑顔も見せました。真矢さんは8日、公式サイトで「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認め