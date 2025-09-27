むしろひどくなっている気がした激しく咳き込む3才息子。お医者さんは「お母さん、心配しすぎ」と言うけれど／母の勘を信じて 次男が入院するまでの記録（1）長男・にぃくん、次男・ゆーくんを育てるみほははさん。兄弟が幼稚園の年長さんと満3歳児クラスだった頃、ゆーくんの身に不測の事態が起こります。当時幼稚園ではウイルス性の風邪が大流行。喘息持ちで体の弱いゆーくんは大事を取り、長期欠席を続けていました。そんな状況