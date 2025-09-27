「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！9月27日（土）放送回のゲストは、前回に引き続き元力士の豊ノ島。168cmという小柄な体格ながらスピード出世をはたし、関脇まで上り詰めた技巧派だ。自身の勝算の秘訣は「センスがいいから」と冗談まじりに自画自賛する豊ノ島。