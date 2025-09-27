鮮烈なショットを突き刺した。ベガルタ仙台は９月27日、J２第31節で北海道コンサドーレ札幌と敵地で対戦。３−０で快勝した。この一戦で、シーズン途中の加入後に初スタメンを飾った山内日向汰が魅せた。１点リードで迎えた45＋３分、ペナルティエリアから少し離れた位置でのFKでキッカーを務める。右足で直接狙うと、放たれたボールは鋭い軌道でゴール右に収まった。 試合を中継した『DAZN』で解説を務めた札幌OBの