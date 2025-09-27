◇高校野球秋季福岡大会南部大会5回戦西日本短大付8―9福岡大大濠（2025年9月27日久留米）南部大会5回戦が行われ、今夏甲子園16強の西日本短大付は福岡大大濠に8―9で延長10回タイブレークの末にサヨナラ負け。4季連続の甲子園出場は絶望的になった。2―2の5回に3番・小田虎汰郎の2ランなどで3点を勝ち越したが、直後に追いつかれた。5―5の8回は9番・梶原悠矢の右前適時打などで3点を勝ち越したが、9回に再び追いつかれ