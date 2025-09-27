◇社会人野球第50回日本選手権北海道地区予選代表決定戦日本製鉄室蘭球場（2025年9月27日北海道ガス12―8JR北海道硬式野球クラブ）4チームによるリーグ戦で2勝1敗で並んだ北海道ガスとJR北海道硬式野球クラブによる代表決定戦を行い、北海道ガスが逆転勝ちで4年ぶり2度目の日本選手権（10月28日から、京セラドーム）出場を決めた。北海道ガスは1点を追う4回2死一、三塁で「5番・DH」寺田和史（30）の左越え3ランで逆転。