第3日、通算18アンダーで首位の勝俣陵＝泉ケ丘CCパナソニック・オープン第3日（27日・大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）未勝利の29歳、勝俣陵が首位タイから7バーディー、1ボギーの65と伸ばし通算18アンダー、195で単独首位に立った。岩田寛と片岡尚之がともに13位から64をマークして3打差2位に浮上。河本力が通算14アンダーで4位につけ、永野竜太郎が13アンダーの5位で続く。（出場61選手＝アマ1、晴れ、気温28.8度、東北