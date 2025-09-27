フリーアナウンサーの小野寺結衣さんが自身のインスタグラムを更新。食欲の秋に焼肉店で食事を楽しむ姿を公開しました。 【写真を見る】【小野寺結衣】焼肉を前に「食欲の秋がはじまりますね」 会心の笑みで "白米は格別” 小野寺さんは「食欲の秋がはじまりますね」と綴り、肉とタマネギを焼くロースターを前にポーズをとる画像を投稿。小野寺さんが手にしたジョッキのドリンクについて、フォロワーから「コークハイじゃない