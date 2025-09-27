モデルでタレントのゆうちゃみ（23）が、29日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。結婚願望について語った。とにかく明るい安村から「結婚願望はないの？」と聞かれ、ゆうちゃみは「まだ全然ないです」と答えた。そして「めっちゃ仕事したい。遊びたい」と答えた。くりぃむしちゅー有田哲平は「今結婚するって言ったら悲しむ人も多いだろうし」と反応した。ゆうちゃみは「私おじさんのファンの