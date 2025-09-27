【モデルプレス＝2025/09/27】モデルの“せいせい”こと田向星華が26日、自身のInstagramを更新。温泉地での写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】せいせい、大胆肌見せトップスで美スタイル際立つ◆せいせい、温泉地で美ウエスト披露せいせいは「色んなところから温泉の煙モクモク」と温泉街での写真を投稿。黒のホルターネックトップスにデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、美しいウエストや胸元を強調した