ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢が２７日、自身の地元である神奈川・秦野市で行われた「第７８回秦野たばこ祭り」に出席した。８日に脳腫瘍とステージ４の大腸がんを公表して以来初の公の場となった。多くのファンが待ち受ける中、真矢は車いすに乗って登場。記念写真をファンと撮影すると、拡声機を手に「必ず復帰してドラムのスティックを持って帰ってくるのでそれまでちょっと待ってください」と笑顔で誓った。真