俳優の甲本雅裕が一人横浜スタジアムにたたずむ姿を公開した。甲本は２７日までに自身のＳＮＳにて「横浜スタジアム独り占めじゃ！」とつづり、誰もいない観覧席で一人天を仰ぐ貫禄あるショットを投稿。珍しい光景にはしゃいでいたものの、「気持ちええーーーでもなぁ…やっぱ球場は人が沢山おってこそじゃあープロ野球観戦してみたいのぉ」と吐露し、大勢での観戦を望んだ。この投稿にファンからは「ほんと、ひとりだ