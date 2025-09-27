―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］― ◆なぜか周りから良くしてもらえる人、いませんか？なぜか上司や部下からいつも助けてもらえたり、可愛がってもらえている人がいる。特別なスキルがあるわけでもないのに、なぜそんなに良い扱いを受けているの？と気になってしまう存在は周りにいませんか？昼は経済レポーターとして上場企業の社長たちを取材し、夜は銀座ホステスとしてトップクラスのビジネスパーソンを接客