パドレスのダルビッシュ有が、今季のレギュラーシーズン最終登板で5勝目（5敗）を挙げる力投を披露した。ダルビッシュは日本時間27日、本拠地ペトコパークで行われたダイヤモンドバックス戦に先発。5回79球を投げ、6安打2失点2四球4奪三振と粘りのピッチングだった。立ち上がりの初回、ケテル・マルテにソロ本塁打で1点を先制され、2回は四球で走者を許しながらも後続を断ち無失点。3回にはジェイコブ・マッカーシーにソロ本塁打を