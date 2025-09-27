今夏の移籍市場でセリエAのパルマからプレミアリーグのリヴァプールに移籍したDFジョバンニ・レオーニ。カラバオカップ3回戦サウサンプトン戦でさっそく出番を与えられたが、81分に負傷交代。クラブの発表によると、前十字靭帯断裂の大ケガとなり、ここから1年間欠場することになるようだ。『TBR football』によると、このレオーニの負傷で、リヴァプールは1月の移籍市場でクリスタル・パレスのマーク・グエイ獲得に動く可能性があ